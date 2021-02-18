РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. В Щелковскую областную больницу обратились родители девочки, которая подавилась монетой во время игры со старшим братом, девочка задыхалась и кашляла, монету вытащили, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На рентгене металлический диск распознали в верхней трети пищевода. Под общим наркозом ребенку провели обследование и видеоэндоскопическим методом извлекли инородное тело», - сказал директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов.

Спустя два часа ребенок в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Сейчас он находится с родителями на амбулаторном лечении.