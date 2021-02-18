РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В Московской области завершилось первенство по хоккею с мячом, хоккейная команда «Вымпел» из Королева стала чемпионом, сообщил глава города Александр Ходырев.

«От души хочу поздравить ХК «Вымпел» спортивной школы олимпийского резерва «Королев» 2008-2009 годов рождения, который стал победителем первенства Московской области по хоккею с мячом сезона 2020-2021 годов. Наши ребята - чемпионы Московской области! Финальный матч против команды СК «Динамо-Крылатское» завершился со счетом 6:0 в пользу королевских хоккеистов», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Команда «Вымпел» 2006-2007 годов рождения стала призером и завоевала бронзу первенства.