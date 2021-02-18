РИАМО - 18 фев. С 5 мая в столице начнут действовать новые правила получения пропусков для грузовиков, которые позволят легальным перевозчикам получить их легче, а мошенникам – сложнее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Те пропуска, которые уже получены, продолжат действовать. Пропуска у крупных грузоперевозчиков годовые, поэтому никаких перебоев с поставками товаров и пустых полок в магазинах не будет», – говорится в сообщении.

Услуга не будет оплачиваться и останется бесплатной, как и прежде.

На встрече представителей департамента с основными грузоперевозчиками, в числе которых «Роснефть», «Дикси», «Магнит», «Лента» и другие, стороны договорились, что при возникновении вопросов по оформлению пропусков для грузоперевозчиков, специалистов торговых и логистических сетей, а также производителей будут проводиться консультации.

Изменение правил преследует цель сократить число транзитных грузовиков на городских магистралях и первостепенно — на МКАД. Таким образом, движение для личных автомобилей будет улучшено, а загрязнение воздуха — снижено.

Ежедневно по МКАД ездит порядка 25 тысяч тяжелых машин. Ожидается, что после введения новых правил количество грузовиков снизится на 15%, а число аварий – на 20%. Цены на товары останутся на прежнем уровне.

При этом грузовикам быстрее и выгоднее ездить по ЦКАД, который почти полностью введен в эксплуатацию.

В России сдавать на водительские права могут разрешить с 16 лет>>