РИАМО - 18 фев. Рубль в четверг снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи, пишет Газета.ru.

«Курс доллара вырос в начале торгов на 10 копеек, до 72,81 рубля. Евро поднялся на 14 копеек, до 88,91 рубля», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,6-75 рублей за доллар и 89-90 рублей — за евро.

Российская валюта меняется разнонаправленно к доллару и евро вслед за их динамикой на мировом рынке. ​