Прошедший год стал рекордным по объему выполненных работ в сети наземного метро – построено 15 новых железнодорожных станций. Тенденцию на интенсивное развитие МЦД решено сохранить и в 2021 году. Станция Баковка уже отреставрирована и открыта в январе, а в течение года в эксплуатацию планируется ввести еще пять новых и восемь обновленных остановочных пунктов и пересадочных узлов. Среди них станции действующих МЦД-1 и МЦД-2, а также остановочные пункты будущего МЦД-4 – до запуска диаметра они будут работать в составе Киевского железнодорожного направления.

БЕЛОРУССКО-САВЕЛОВСКИЙ ДИАМЕТР (МЦД-1)

Баковка

«Подмосковье сегодня», Денис Трудников

В середине января 2021 года завершилась реконструкция станции Баковка, которая расположена на границе между одноименным жилым микрорайоном и деревней Мамоново. Новый пригородный вокзал общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров уже действует. Станция обустроена новой береговой платформой с навесом на всю длину, подземным пассажирским терминалом, предусмотрена также комната матери и ребенка. Безбарьерная зона для комфортного передвижения маломобильных групп граждан оснащена четырьмя лифтами и четырьмя эскалаторами.

Тимирязевская

К концу 2021 года планируется завершить реконструкцию железнодорожной станции Тимирязевская. Проект включает такие обновления, как строительство подземного вестибюля с транзитным переходом к станции метро «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Также предусмотрен демонтаж береговых платформ и возведение островных, оснащенных на всю длину навесами нового типа. Планируется строительство восточного и западного павильонов с лифтами для людей с ограниченными возможностями.

Окружная

сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Проект ТПУ "Окружная".

В текущем году также планируется реконструировать станцию Окружная, которая является важным пересадочным пунктом для пассажиров пригородных электричек, линии МЦД-1, а также аэроэкспрессов до Шереметьево и обратно. Запланировано строительство еще одного путепровода для третьего и четвертого главных путей, где будет размещаться вторая платформа для пассажиров. Для удобства женщин с детьми и колясками, пожилых людей и маломобильных граждан платформа будет дополнена безбарьерной зоной с лифтами и эскалаторами.

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КУРСКО-РИЖСКИЙ ДИАМЕТР (МЦД-2)

Печатники

В сентябре 2021 года откроется станция Печатники, которая улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Будут возведены две платформы с навесом, а также трехуровневый павильон с распределительным залом с кассовой зоной и турникетами, наземным выходом на улицу Шоссейную и тоннельным – на улицу Люблинскую. Вестибюли будут оснащены эскалаторами и лифтами. Новый остановочный пункт МЦД-2 будет интегрирован с одноименными станциями метро (салатовой ветки и БКЛ).

Марьина Роща

Строительство станции Марьина Роща, которое было начато прошлым летом, планируется завершить в первой половине 2021 года. Согласно проекту, остановочный пункт будет оснащен платформой с навесом, лифтами и эскалаторами, а также крытым наземным переходом.

В перспективе Марьина Роща станет также и остановочным пунктом МЦД-4, для этого будет построена еще одна платформа. Марьина Роща будет удобным пунктом для пересадки на одноименную станцию метро Люблино-Дмитровской линии и строящуюся станцию БКЛ.

Щукинская

Щукинская, призванная заменить остановочный пункт Покровское-Стрешнево второго диаметра, будет оснащена новым современным вокзалом. Станцию обустроят платформой с навесом, наземным пассажирским терминалом с лифтами и эскалаторами. Остановка МЦД должна разгрузить одноименную станцию фиолетовой ветки метро примерно на 3 %. Пассажирам будет удобно пересаживаться со Щукинской на другие виды общественного городского транспорта. Рядом с вокзалом расположены такие достопримечательности и места для отдыха, как Щукинский парк, Щукинский полуостров, детский технопарк.

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КИЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЖД (В ПЕРСПЕКТИВЕ МЦД-4)

Аминьевская

пресс-служба Московской железной дороги

В рамках строительства станции запланирована укладка дополнительных путей и стрелочных переводов. Будут возведены две платформы с навесами. Уже почти готов подземный вестибюль, в котором будут установлены лифты и эскалаторы.

Станция станет первым на пути в центр удобным пунктом пересадки на метро для жителей Новой Москвы. Остановочный пункт будет интегрирован с одноименными станциями Солнцевской линии и БКЛ.

Минская

Строительство станции Минская предполагает прокладку новых путепроводов, возведение двух новых платформ и подземного тоннеля, который будет иметь два выхода по обе стороны железнодорожных путей. Также запроектирован наземный выход к парку Победы. Минская будет работать в связке с одноименной станцией Солнцевской линии, причем пересадка на метро займет не более двух минут. Станцию откроют ориентировочно в четвертом квартале 2021 года.

Внуково

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции Внуково. Согласно проекту, станция будет оборудована одной пассажирской платформой с навесом и наземным вестибюлем, который будет интегрирован с надземным пешеходным переходом со сходами на Минское шоссе и улицу Железнодорожная. Входы и выходы обновленного железнодорожного вокзала будут оснащены лифтами и эскалаторами. Также проект предполагает обустройство прилегающей к станции территории.

Переделкино

пресс-служба Московской железной дороги Проект реконструкции станции "Переделкино" Киевского направления МЖД.

В рамках проекта проводится реконструкция двух пассажирских платформ, оснащение их навесами, а также возведение подземно-наземных вестибюлей, которые будут совмещены со сходами к улицам Лукинской и 7-й Лазенки. Также планируется обустройство транзитного пешеходного перехода через железнодорожные пути.

Кокошкино

После реконструкции, которую планируется завершить в 2021 году, станция Кокошкино обретет две пассажирские платформы с навесами, подземный терминал с безбарьерной зоной для маломобильных граждан, эскалаторами и лифтами. Также будет реализован безопасный наземный переход через железную дорогу, разделяющую населенный пункт Кокошкино на две части.

Мещерская (Сколково)

В рамках реконструкции станция будет оснащена двумя платформами с навесами нового типа, существующий тоннель будет удлинен. Также в планах оборудование вестибюля кассовой и турникетной зонами, лифтами и эскалаторами и обустройство удобных и безопасных пешеходных переходов, которые облегчат путь к Мещерскому парку. Кроме того, будет возведен путепровод, который призван облегчить доступ к станции и связать территории Новомещерского проезда и Боровского шоссе, расположенные по обеим сторонам железнодорожных путей.

Толстопальцево

К концу 2021 года планируется завершить реконструкцию станции Толстопальцево. В рамках проекта будет возведена одна островная пассажирская платформа, с каждой стороны которой будут останавливаться составы. Платформа будет оснащена навесом на всю длину. Также ведется строительство подземного вестибюля, который призван сменить старый надземный переход. Тоннель будет иметь четыре выхода: два на железную дорогу и по одному к улицам Советская и Гагарина. Проект включает обустройство трех лифтов и шести эскалаторов для комфорта маломобильных групп пассажиров.

Матвеевская

Согласно проекту реконструкции, станция будет оснащена двумя новыми платформами с навесами и современным наземным переходом для пассажиров. Там же будут расположены кассовая зона и турникеты, лифты и эскалаторы.

Остановочный пункт в перспективе позволит обеспечит шаговую доступность МЦД-4 жителям сразу двух быстроразвивающихся районов, на границе которых он находится, – Раменки и Очаково-Матвеевское.