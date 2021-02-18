РИАМО - 18 фев. На 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков, по предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает РИА Новости. ​

«Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.​

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. В 1977 году перешел в Художественный театр, где сыграл десятки ролей в спектаклях. На Малой сцене МХАТ в 1989 году поставил спектакль «Спокойной ночи, мама», а в 2002 году — «Ретро».

Зрителям актер известен по легендарным советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Также он снимался в лентах «Похождения зубного врача», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» и множестве других.​

Мягков был удостоен множества наград, в числе которых — Государственная премия СССР, орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, орден Дружбы. Был удостоен звания «Народный артист РСФСР».​

Скончался актер Василий Лановой>>