РИАМО - 18 фев. Движение поездов восстановили на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро после инцидента с пассажиром на путях, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Ранее на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения поездов. Движение прервалось от станции «Чкаловская» до «Печатников». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.