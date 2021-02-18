РИАМО - 18 фев. В начале 2021 года надои молока в Подмосковье выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала года валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях всех категорий Подмосковья увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 61 тысячи тонн», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что увеличение составило 6%. В первые две недели прошлого года производство молока составляло 58 тысяч тонн.

В 2020 году валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Подмосковья превысило 710 тысяч тонн, что на 31 тысячу тонн больше показателя 2019 года. Лидерами по валовому производству молока стали Сергиево-Посадский городской округ, Домодедово и Луховицы.

Ранее Воскресенский сообщал, что молочная продуктивность дойных коров в хозяйствах Московской области увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом.