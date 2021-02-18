РИАМО - 18 фев. Московское областное УФАС России оштрафовало ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей из-за нарушения правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в Истре, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В адрес управления обратился житель Истры Московской области с жалобой на несоблюдение обществом правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

УФАС России по Московской области установило, что ОАО «РЖД» нарушило правила техприсоединения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.