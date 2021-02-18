РИАМО - 18 фев. Пожар произошел в нежилом здании в Институтском переулке в Долгопрудном, есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Первое сообщение об инциденте поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 17 февраля в 23:00. Инцидент произошел по адресу: Институтский переулок, дом 9.

«23:08 - локализация пожара на площади 15 квадратных метров. 23:09 - ликвидация открытого горения. 23:11 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 13 единиц техники и 46 человек.