РИАМО - 18 фев. Федеральная антимонопольная служба оценит, насколько сервисы Uber и «Яндекс.Такси» влияют на цены на такси в Подмосковье и столице, в антимонопольное ведомство поступило несколько обращений по поводу повышения цен на такси из-за снегопада, сообщает РИА Новости.

Ранее в столице из-за снегопада некоторые агрегаторы такси подняли стоимость поездки в два-три раза. Из-за резкого повышения стоимости снизился и спрос на такси. В ФАС направили обращения по поводу повышения цен на такси.

«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», — сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Она подчеркнула, что государство не регулирует цены на такси. На рынке используется динамическое ценообразование: чем выше спрос, хуже условия работы, тем выше цена.

Заева уточнила, что ФАС оценит влияние сервисов Uber и «Яндекс.Такси» на цены в Подмосковье и столице. Доля агрегаторов на рынке превышает 50%. При этом факт доминирования на рынке не запрещен, но нельзя злоупотреблять доминирующим положением. ​​