РИАМО - 18 фев. Почти 60% жителей России недовольны своей работой и растеряли лояльность к своим работодателям из-за низкого уровня зарплаты и отсутствия стабильности, пишет в четверг газета «Известия».

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, впервые с 2016 года индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) продемонстрировал отрицательную динамику. С 2019 года он снизился на пять пунктов и теперь равен -32.

«Эксперты связывают негативную тенденцию с заморозкой или падением доходов граждан. Люди оказались в ситуации, когда они не могут ни повлиять на увеличение заработной платы, ни уйти на другое место работы, потому что ситуация с вакансиями сейчас напряженная», — говорится в материале.

Кроме того, на рынок труда давит рост числа безработных, а за счет повышения конкуренции снижается зарплата.

Самые популярные причины недовольства сотрудников российских компаний — недостаточный уровень зарплаты, специфическая работы, с которой не каждый справится, а также отсутствие стабильности.

При этом менять работу большинство граждан не спешат. Исследование свидетельствует, что 71% опрошенных не готов искать вакансии или увольняться.