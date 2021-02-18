РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Ярмарка ко Дню защитника Отечества будет работать в Королеве с 22 по 28 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка города.

Ярмарка пройдет на улице Терешковой в районе дома №3А.

«Для создания атмосферы праздника 23 февраля 2021 года жителей города будут угощать горячим чаем и «солдатской кашей», приготовленной в полевой кухне», - говорится в сообщении.

Жители и гости Королева смогут приобрести вкусные угощения, оригинальные сувениры, продукты питания, поделки ручной работы и многое другое, а также окунуться в атмосферу праздника, посвященного Дню защитника Отечества.