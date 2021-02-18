РИАМО - 18 фев. В Москве запустили IT-конкурс для школьников и студентов колледжей «Акселератор проектов «МЭШ», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы запускаем «Акселератор проектов «МЭШ», в котором ребята могут попробовать себя в качестве разработчиков приложений, веб-квестов или программных продуктов. Итогом должно стать создание детско-юношеского сообщества ИТ-разработчиков», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Конкурс рассчитан на учащихся 7–11-х классов и студентов первого и второго курса колледжей. Участники конкурса должны разработать свой проект. Заявки будут принимать до 5 апреля.

Всего в конкурсе представят три номинации — «Образовательное приложение», «Прототип сервиса «МЭШ» и «Анализ данных». В конкурсе смогут принимать участие только команды. Количество участников каждой команды не должно превышать пяти человек.

Победители получат возможность стать экспертами во время проведения следующего акселератора и продолжить работу над проектированием и развитием сервисов «МЭШ».