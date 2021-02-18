РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Ученица фортепианного отдела ДШИ имени В.К. Андреева в Котельниках Василиса Фролова стала лауреатом II степени II Международного конкурса Royal-2021, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Учредителем и организатором конкурса являлся творческий проект «Ми Фа Соль». Конкурс проводился в целях повышения качественного уровня профессиональной подготовки обучающихся, интереса к мировому музыкальному искусству и выявления талантливых исполнителей. В жюри конкурса входили высококвалифицированные специалисты в области музыкального искусства и актерского мастерства.

«Поздравляем Василису и ее преподавателя Людмилу Борбей с заслуженной победой и желаем творческих успехов!» - говорится в сообщении.