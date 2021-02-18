РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Жительница Королева поставила на фиктивный миграционный учет 10 иностранцев, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции УМВД России по Королеву проверили квартиру в одном из домов на улице Советской.

«Установлено, что 48-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 10 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила. По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело», - сказала Еруновская.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.