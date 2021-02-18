РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В четверг культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на мастер-класс по пилатесу «Код молодости», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Пилатес - система физических упражнений, разработанная в начале XX века для реабилитации после травм.

«Занятие проведет руководитель студии пилатеса Лариса Карманова. Начало в 17:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57. КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30. Присоединяйтесь!» - говорится в сообщении.