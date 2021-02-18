РИАМО - 18 фев. В 2020 году 67 771 житель Московской области получил экстренную социальную помощь, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Общая сумма выплат составила 431,6 миллиона рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Жители региона могут получить экстренную соцпомощь при возникновении у них трудной жизненной ситуации – инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезни, безнадзорности, малообеспеченности. Кроме того, обратиться за помощью можно в случае наступления кризисной ситуации, к которым относятся повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. Помощь можно получить раз в год.

Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах. При возникновении такой ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.

При повреждении или утрате жилого помещения и имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, а также до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.

Кроме того, жители могут воспользоваться социальным контрактом, размер которого составляет от 60 до 250 тысяч рублей.

«Социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение, преодолеть жизненные трудности», – добавила Фаевская.