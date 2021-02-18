РИАМО - 18 фев. Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил отмечать 7 апреля День здорового образа жизни и сделать его выходным, сообщает RT.

Соответствующее письмо Хамзаев направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Общественник напомнил, что президент РФ Владимир Путин ставил задачу сформировать здоровый образ жизни у граждан. Это необходимо не только для развития каждого человека, но и для народа в целом.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — говорится в обращении Хамзаева.

Он отметил, что в этот праздник россияне с детьми смогут заниматься физкультурой и спортом.

Хамзаев подчеркнул, что здоровый образ жизни стал одним из основных элементов национальной идеи в стране.