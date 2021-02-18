РИАМО - 18 фев. В мобильной библиотеке ЦППК назвали самые популярные книги за январь 2021 года, на первом месте разместились сразу два произведения — «Лжец на кушетке» Ирвина Ялома и «Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией» Юни Хонга, сообщает пресс-служба компании.

За месяц данные книги скачали почти 2,1 тысячи раз.

«Роман американского психотерапевта Ирвина Ялома «Лжец на кушетке» — удивительный и интригующий рассказ о психологической проницательности с захватывающим сюжетом. В этом произведении автор дает читателям возможность узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов», — говорится в сообщении.

Книга «Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией» пытается объяснить читателям значение этого термина. Считается, что на западе этому феномену нет аналогов, он уникален для азиатской культуры. Обладать нунчи — значит уметь моментально считывать настроение людей, предугадывать их действия, избегать конфликтных ситуаций и быстро принимать правильные решения.

Второе место заняла книга «Интроверты. Как использовать особенности своего характера» Сьюзан Кейн, в которой рассказывается, как реализовать свои таланты и амбиции, познать себя и использовать свою чувствительность с пользой для себя. Это произведение скачали свыше 1,85 тысячи пользователей библиотеки.

Также в тройку лидеров по популярности попала книга профессора психологии, всемирно известного специалиста по отношениям и автора множества бестселлеров Джона Готтмана «8 важных свиданий: как создать отношения на всю жизнь». Ее скачали 1,8 тысячи человек.

В десятку самых читаемых книг также вошли: «Обратный путь» Эриха Марии Ремарка, «Культурный код. Секреты чрезвычайно успешных групп и организаций» Дэниела Койла, «Планета нервных. Как жить в мире процветающей паники» Мэтта Хейга, «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «День, когда я научился жить» Лорана Гунеля, «12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа» Соломона Нортапа и «Острова в океане» Эрнеста Хемингуэя.

За январь к мобильной библиотеке ЦППК присоединились свыше 12 тысяч новых читателей. Цифровая библиотека создана совместно с ЛитРес, крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ. Для получения доступа к подборке нужно установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в AppStore и Google Play.