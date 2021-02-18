РИАМО - 18 фев. МВД опубликовало видео ограбления торговой точки в Звенигороде, в ходе которого злоумышленник угрожал продавщице вешалкой для одежды, ролик опубликован на сайте «МВД Медиа».

В ролике видно, как мужчина достает черный пакет из своей куртки, после этого он вдевает руку в пакет и направляет его на сотрудницу магазина. Держа продавщицу «на прицеле», мужчина стал доставать из витрины телефоны. Затем продавщица протянула злоумышленнику деньги, но он не стал их брать. Мужчина взял похищенные смартфоны и скрылся.

Позже выяснилось, что предметом в черном пакете была вешалка для одежды. Ее обнаружили недалеко от места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали.

Видео ограбления магазина с использованием вешалки в Подмосковье>>