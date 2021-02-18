РИАМО - 18 фев. Локомотивная бригада вовремя остановила поезд и спасла жизнь мужчине, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции Тушинская второго Московского центрального диаметра, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Утром по станции Тушинская D2 сотрудники ЦППК спасли жизнь нарушителю, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, с пешеходом все хорошо», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за незапланированной остановки несколько поездов идут с незначительным отклонением от расписания.

Пассажиров призвали не нарушать правила поведения на железной дороге и переходить пути только в установленных местах.