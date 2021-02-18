РИАМО - 18 фев. Неизвестный избил мужчину в строительном городке на северо-востоке Москвы, пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 17 февраля в 02:31 с адреса: Москва, Будайский проезд, дом 8, и госпитализации мужчины 1979 года рождения», - говорится в сообщении.

Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому слева, перелом ребер, подкожную эмфизему и пневмоторакс, переломы костей носа, ушибы, ссадины мягких тканей головы и туловища.

В МВД установили, что 16 февраля в период с 22:40 до 23:40 неизвестный причинил мужчине массу травм, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».