РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. При пожаре в частном доме в Королеве пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар в частном доме Королева начался вечером 17 февраля. Сначала полностью сгорела пристройка, огонь с нее перекинулся на трехэтажный дом.

«В 16:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Королев, микрорайон Валентиновка, улица Театральная, дом 4А. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 2 часа ночи пожар был ликвидирован. К его тушению были привлечены 6 единиц техники и 23 человека.