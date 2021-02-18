РИАМО - 18 фев. В рамках первого этапа реализации программы реновации жилья в Нижегородском районе Москвы планируют переселить более 4 тысяч человек, всего в районе расселят 92 дома, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В соответствии с приказом правительства Москвы от 12 августа 2020 года №45/182/ПР-335/20 в Нижегородском районе до 2024 года планируется предоставить новые квартиры 4,3 тысячи жителей из 27 домов. На последующих этапах программы реновации запланировано переселить в общей сложности еще более 10 тысяч человек», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Переселение по реновации в Нижегородском районе стартовало в конце прошлого года. Граждан начали переселять в новостройку на шоссе Фрезер, 7/2. Равнозначное жилье было предложено семьям из домов по адресам: 2-я Фрезерная улица, дом 6, Басовская, дом 2, и шоссе Фрезер, дом 9.

В рамках программы реновации жилья в Нижегородском районе переселению и сносу подлежат 92 жилых дома. В районе подобрали семь стартовых площадок. На сегодня одна новостройка введена в эксплуатацию, два дома находятся в стадии строительства, для четырех объектов ведется разработка проектной документации. Также для кварталов реновации разработан и утвержден проект планировки.

«Жилая застройка будет обеспечена объектами социального назначения, среди них школа на 600 учащихся, образовательная организация на 675 мест (ДОУ и школа), а также детский сад на 275 мест с бассейном и поликлиника», – добавил Левкин.