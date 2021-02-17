РИАМО - 17 фев. Информация о состоянии окружающей среды будет доступна жителям регионов России, в том числе и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Госдума РФ приняла закон о свободном доступе к экологическим сведениям, в котором также урегулирован порядок предоставления такой информации.

«Органы государственной власти всех уровней обязаны размещать «экологическую» информацию в интернете, например на своих сайтах или муниципальных порталах», - пояснила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

В законе определили минимальный перечень данных, которые должны быть общедоступны. Так, жителям необходимо обеспечить доступ к сведениям о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов и почв, радиационном фоне.

Полякова добавила, что данная информация должна быть открыта для каждого.

«Во-первых, жители хотят знать, чем они дышат, какую воду пьют. Во-вторых, именно так мы сможем наладить тесное сотрудничество с активными гражданами и вести фактически совместный экомониторинг. Часто именно жители сигнализируют о нарушениях в обращении с отходами, о выбросах вредных веществ в атмосферу, о загрязнении водоемов», - отметила парламентарий.

В Подмосковье в настоящее время обсуждается вопрос о создании официальной открытой интерактивной карты мониторинга воздуха. По последним данным Мособлэкомониторинга, в области работают свыше 80 стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом и передвижные лаборатории.

«В регионе существует общедоступный онлайн-ресурс, в котором аккумулируются все данные по обращению с ТКО в регионе. Работает портал «Экологический паспорт Московской области», где любой желающий может найти актуальные сведения по самым разным экологическим направлениям: ООПТ, животный мир, отходы, объекты негативного воздействия на окружающую среду», - сказала Полякова.

По ее словам, Московская область давно идет по пути обнародования экологической информации, и новый закон поможет в данной работе.