РИАМО - 17 фев. Московская служба занятости населения зафиксировала рост количества безработных в 7,7 раза во второй половине прошлого года, следует из решения городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

«Пик регистрируемой безработицы пришелся на конец лета - начало осени. Службой занятости Москвы было зафиксировано увеличение количества безработных в 7,7 раза (более 223 тысяч безработных граждан)», - говорится в документе.

Служба занятости предприняла дополнительные меры по трудоустройству безработных.

На 26 октября 2020 года в службе занятости мегаполиса числилось 213 тысяч соискателей. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,9% от количества экономически активного населения.

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17 ФЕВРАЛЯ

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