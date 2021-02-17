РИАМО - 17 фев. Фонд капитального ремонта Москвы планирует запустить интерактивный сервис, благодаря которому жители столицы смогут узнать о сроках обновления фасадов своих домов, сообщил руководитель фонда Артур Кескинов.

«Сейчас мы готовим для жителей новые и удобные интерактивные проекты. Недавно мы опубликовали интерактивную карту с планами замены лифтов, будем расширять этот проект. Готовим проект по фасадам, жители смогут узнать не только о том, когда начнутся работы и сколько времени они займут, но и ознакомиться заранее с колористическим паспортом, узнать о применяемых технологиях», - сказал Кескинов в интервью сайту «РИА Недвижимость».

Он добавил, что с 2016 года фонд регулярно создает и развивает пользовательские сервисы.

«Так, для уточнения периода капитального ремонта программы для жителей реализован простой и удобный сервис на сайте repair.mos.ru, который по каждому виду работ в доме показывает период выполнения в соответствии с программой. Для получения такой информации достаточно указать адрес дома», - добавил Кескинов.

По его словам, ежемесячной показатель собираемости взносов на капремонт в 2020 году составил не менее 97,5%. В Москве 54 категории собственников жилья имеют право на льготы, сейчас такой поддержкой пользуются около 2,9 миллиона горожан.

В текущем году в столице планируют капитально отремонтировать около 2,5 тысяч домов и более 3 тысяч лифтов.