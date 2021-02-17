РИАМО - 17 фев. Для передачи семьям с тремя и более детьми в 14 городских округах Подмосковья подготовили 95 земельных участков, их предоставление согласовало министерство имущественных отношений Московской области за прошедшие две недели, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Общая площадь земельных участков, согласованных для передачи семьям, превысила 11 гектаров», - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что с начала месяца администрация городского округа Егорьевск подготовила 24 земельных участка для многодетных семей, Богородский – 13, Серпухов - 11, Домодедово и Сергиево-Посадский - по 10.

Она добавила, что также участки подготовили в городских округах Мытищи, Солнечногорск, Наро-Фоминский, Истра, Ступино, Рузский и Волоколамский.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин уточнил, что правительством Подмосковья проводится масштабная работа по поиску и подбору земельных участков из собственности области и неразграниченной собственности для передачи в собственность муниципалитетам, где предоставление участков идет медленно.

Он подчеркнул, что на текущий момент прорабатываются участки региональной собственности для трех округов Подмосковья, что даст возможность продвинуть очередь многодетных семей вперед и увеличить количество семей, которые обеспечены землей.

В настоящее время министерство имущественных отношений региона утвердило схемы 39 участков общей площадью 5,7 гектара для последующего предоставления многодетным семьям в городских округах Орехово-Зуевский, Рузский, Егорьевск, Богородский, Солнечногорск.