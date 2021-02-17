РИАМО - 17 фев. В прошлом году в Московской области проведено более 15 тысяч исследований пищевой продукции в рамках производственного контроля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В Подмосковье идет стабильное развитие предприятий по переработке мяса, молока, рыбы, а также выпуска готовой пищевой продукции. И эти продукты должны быть безопасными и питательными», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что ветеринарными лабораториями Московской области в 2020 году были исследованы пробы пищевой продукции на обнаружение запрещенных и вредных веществ.

В регионе работает программа по проведению мониторинга сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями техрегламентов Евразийского экономического союза.

«По результатам проведенных исследований в 581 случае были выявлены несоответствия. Ветспециалисты незамедлительно информировали владельцев о необходимости вывода партии продукции из оборота. Также в каждом случае был введен режим усиленного лабораторного контроля всей продукции данных производителей», - отметил Воскресенский.

По его словам, мониторинговые исследования позволяют не допустить на потребительский рынок Подмосковья некачественную и фальсифицированную продукцию и дисциплинировать производителей.

В каждом конкретном случае принимается отдельное решение в зависимости от того, что в продукте обнаружили. Если там предельно допустимые показатели, то продукция идет на переработку или на корм скоту. И в отдельных случаях продукция уничтожается.