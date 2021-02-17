РИАМО - 17 фев. Автомобиль Jaguar отправили на столичную спецстоянку из-за того, что его владелец накопил около 400 тысяч рублей долгов по штрафам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из общего объема долга 163 тысячи рублей были начислены за неоплату парковки.

«Теперь обратно свою машину нарушитель получит, только когда оплатит все долги», - говорится в сообщении.

Автолюбителям необходимо оплачивать штрафы в течение 60 дней. Проверить задолженность можно в разделе «Услуги и сервисы» на портале mos.ru, в разделе «Штрафы» на сайте госуслуг.

Кроме того, наличие долгов можно узнать на официальном сайте ФССП в разделе «Узнай о долгах».