РИАМО - 17 фев. Более 20 жилых домов, представляющих собой объекты культурного наследия, отреставрируют в Москве до 2023 года за счет городских субсидий, сообщил руководитель Фонда капремонта столицы Артур Кескинов.

По его словам, в прошлом году благодаря поддержке из городского бюджета стартовала новая программа проведения реставрационных работ в рамках капремонта. В программу входят обветшалые дома-памятники со сложным и богатым архитектурным декором.

«За счет взносов проводится ремонт систем, включенных в программу капитального ремонта, а работы по реставрации осуществляются за счет бюджета города. В первоочередной перечень до 2023 года таких домов вошло 22 объекта», - сказал Кескинов в интервью сайту «РИА Недвижимость».

Он отметил, что в девяти исторических домах работы уже начинаются. Для их начала необходимо разрешение от департамента культурного наследия, проводить реставрацию могут только подрядчики со специальными лицензиями Минкультуры.

«В процессе капремонта объекты регулярно проверяют специалисты департамента культурного наследия Москвы, осуществляется операционный, промежуточный и приемочный мониторинг сотрудниками строительного контроля», - заключил Кескинов.