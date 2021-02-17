РИАМО - 17 фев. На шоссе Энтузиастов в столице произошло ДТП с участием четырех машин, в настоящее время на дороге свободен левый ряд, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На шоссе Энтузиастов, 74/2, строение 1, столкнулись четыре автомобиля в сторону области», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в дорожной аварии уточняется.

На текущий момент движение транспорта затруднено на 1,9 километра.

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