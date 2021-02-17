РИАМО - 17 фев. Горнолыжные курорты Московской области вошли в топ-5 рейтинга лучших мест для катания на сноуборде в России, сообщает «ТурСтат».

«Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших курортов России для катания на сноуборде (сноубординга) в 2021 году по результатам онлайн-опроса на тему самого любимого курорта у любителей сноубординга», – говорится в сообщении.

Первое и второе места достались курортам «Роза Хутор» в Сочи и «Шерегеш» в Кемеровской области, за которые отдали по 16% голосов. На третьем месте разместились Свияжские холмы рядом с Казанью — за них проголосовали 10% респондентов.

Подмосковные курорты «Сорочаны» и «Волен» расположились на четвертой и пятой позициях рейтинга с 9% голосов.

Сноубордингом в России занимаются свыше 3 миллионов человек.

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