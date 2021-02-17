РИАМО - 17 фев. С начала года муниципальный земельный контроль Московской области осмотрел более 9,2 тысячи участков, где были выявлены потенциально незарегистрированные объекты недвижимости, по их результатам зафиксировали свыше 13,7 тысячи объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что для инспекторов ведомства в приложении «Проверки Подмосковья» загрузили свыше 34 тысяч участков с возможно незарегистрированными объектами.

«Работа по информированию собственников о процедурах оформления недвижимости и новых изменениях в законодательстве играет важную роль для жителей Московской области. В прошлом году благодаря информационной кампании удалось помочь собственникам в Подмосковье зарегистрировать порядка 60 тысяч объектов недвижимости», – сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что на протяжении года с садоводами и дачниками проводились онлайн-встречи, а исполнительные группы вели разъяснительную деятельность. Информация также размещалась в Сети, на телевидении и информационных щитах.

Разин подчеркнул, что в настоящее время к работе привлечен земельный контроль. Его сотрудники смогут информировать собственников и помогать им в оформлении недвижимости по упрощенной схеме.

По словам Адигамовой, наибольшее количество земельных участков удалось осмотреть в городских округах Мытищи, Пушкинский, Серпухов, Орехово-Зуевский, Одинцовский, Солнечногорск, Раменский, Подольск и Дмитровский.

Так, в первых трех округах за месяц удалось осмотрели свыше 400 земельных участков, а в оставшихся – от 310 до 360 участков. В каждом из округов выявили от 550 до 600 потенциальных объектов без регистрации.

Наибольшее количество участков проверят в городских округах Рузский – около 1,7 тысячи, Клин – около 1,6 тысячи, Одинцовский – свыше 1,4 тысячи, Можайский – свыше 1,36 тысячи, Сергиево-Посадский и Мытищи – свыше 1,33 тысячи, Волоколамский - свыше 1,32 тысячи, Дмитровский - более чем 1,28 тысячи.