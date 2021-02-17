РИАМО - 17 фев. 200-килограммовый самец западной равнинной гориллы Визури празднует в среду свой день рождения, сотрудники Московского зоопарка подарили ему торт с брусникой, курагой, ананасом и хурмой, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Самцу исполнилось 23 года. Визури родился 17 февраля 1998 года в зоопарке Базеля (Швейцария). В Московский зоопарк он прибыл летом 2008 года.

«Сегодня сотрудники постарались его порадовать праздничным тортом. Первый слой – сладкая вода с брусникой и курагой, второй – ананасовый йогурт, затем слой сока, потом хурма и ананас. Все замораживается в порядке очередности. На изготовление ушло 24 часа», - говорится в сообщении.

Из-за того, что Визури является лидером группы, он наслаждался тортом так, как это предполагает статус лидера – не делился.

Вообще именинник есть почти все, но особое предпочтение отдает фруктам, листьям бамбука и орехам.

У Визури есть две партнерши - Кира и Шинда. Кира родила мальчиков Викинга и Квабена, девочек Афию и Клеопатру. Викинг уже вырос и отправился в Варшаву. Остальные пока живут вместе с родителями. Шинда родила девочку Аму.