РИАМО - 17 фев. Фасады более 200 панельных домов планируют обновить в столице в этом году в рамках программы капитального ремонта, сообщил руководитель Фонда капремонта Москвы Артур Кескинов.

По его словам, для кирпичных, панельных и облицованных плиткой фасадов разработан свой подход к капремонту.

«В рамках работ на панельных домах, облицованных мелкозернистой плиткой, с 2019 года используем современные технологии, позволяющие сохранить эксплуатационные характеристики и улучшить внешний вид зданий. В 2020-м фонд провел капремонт на фасадах почти 200 таких домов, в 2021-м подобным образом обновим более 200 объектов», - сказал Кескинов в интервью сайту «РИА Недвижимость».

Он подчеркнул, что современная технология не только возвращает фасаду первоначальные технические характеристики, но и восстанавливает его эстетический облик. Колористические паспорта для ремонта фасадов разрабатывает Москомархитектура.

Кескинов также сообщил, что в этом году в столице планируют капитально отремонтировать около 2,5 тысячи домов и свыше 3 тысяч старых лифтов.