РИАМО - 17 фев. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн считает, что продление льготной ипотеки станет удачным продолжением антикризисных программ правительства, сообщает Nation News.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность продления программы льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Предложения должны быть представлены до 31 марта.

«Синергетический механизм по льготной ипотеке в короткие сроки дал уникальные по эффективности результаты: более триллиона прироста ВВП, миллиарды «замороженных» населением накоплений пошли не в биткоины, а в экономику и на улучшение жилищных условий россиян», - отметил Гольдфайн.

Он уточнил, что «коронавирусный» кризис почти не коснулся строителей, банкиров и девелоперов.

Эксперт добавил, что сейчас банки беспокоятся из-за доходов жителей страны и рисков невозврата взятой ипотеки. Но обслуживание ипотечных кредитов в прошлом году и в начале этого года показывает, что россияне выполняют свои обязательства.

«Выходом из сложившегося положения видится продолжение программы ипотечного льготного кредитования или даже ее усиление в части семей с двумя и более детьми», — подчеркнул экономист.

Он отметил, что для продления льготной ипотеки Центробанк должен разработать и осуществить мероприятия по обеспечению ликвидности и устойчивости российских кредитных учреждений.