РИАМО - 17 фев. На территории Москвы и Московской области за сутки выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет порядка 5% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



«За сегодня выпало не так много снега. В целом в Москве и Московской области выпало около 2 миллиметров осадков», - сказал Леус.



В целом за прошедший день в столичном регионе выпало 5,56% от месячной нормы осадков.

В феврале в столице месячная норма осадков составляет 36 миллиметров.

С утра среды в Московском регионе идет снегопад.

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