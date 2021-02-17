РИАМО - 17 фев. В поселении Сосенское новой Москвы восстановили движение после возгорания на АЗС, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Все спецслужбы убыли», – говорится в сообщении.

Ранее по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда №7038 до Проектируемого проезда №134 было перекрыто движение.

Возгорание произошло 16 января. Рядом с АЗС загорелись бытовки, из-за пожара разгерметизировались две емкости на АЗС. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.