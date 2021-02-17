РИАМО - 17 фев. С начала 2021 года в Подмосковье управляющие компании исполнили порядка 350 заявок по вопросам горячей воды, что на 57% выше показателя за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

«Обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области принимаются по пяти подкатегориям: отсутствие горячей воды, течь стояков системы ГВС, трубопроводов (в том числе отсутствие теплоизоляции), не прогревается полотенцесушитель в квартире, низкое или высокое давление (напор) горячей воды, ненадлежащее качество коммунальной услуги по горячему водоснабжению (низкая или высокая температура горячей воды в квартире)», – говорится в сообщении.

По двум последним категориям было исполнено порядка 75% заявок — 121 и 116 заявок соответственно.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что нормативная температура горячей воды должна находиться в районе 60-75 градусов. Температура, которая ниже этих показателей, способствует развитию болезнетворных микроорганизмов, а та, что выше 75 градусов, способна причинить ожог.

Правилами допускается отклонение температуры от норматива не выше чем на пять градусов с 00:00 до 5:00 и не выше чем на три с 5:00 до 00:00. Отклонения давления в системе ГВС не допускаются, оно должно быть от 0,05 до 0,45 мегапаскаля.

Горячее водоснабжение должно даваться бесперебойно и круглые сутки. Так, при аварийном отключении его длительность может продлиться не выше восьми часов в месяц и четырех часов единовременно. В этом случае не учитываются летние профилактические отключения, которые могут продолжаться до 14 дней.

По причине несоблюдения требований можно обратиться в УК посредством Единой диспетчерской службы Московской области. Заявка на портале принимается в течение 24 часов, после ее выполняют в регламентированные сроки, за исполнением следит Госжилинспекция региона. Для того, чтобы заявка закрылась, заявитель должен согласовать сделанные работы.

Подать заявку можно по ссылке.