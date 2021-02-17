РИАМО - 17 фев. Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья провел тендер на техэкспертизу объекта ЖСК «Решетниково» в Клину, подрядчик уже приступил к первому этапу работ, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В ближайшее время проведут проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

«Строительная готовность дома высокая - более 80%», - говорится в сообщении.

На всю работу подмосковный фонд собирается потратить 15 месяцев и передать ключи хозяевам во втором квартале 2022 года.

Остановка строительства ЖСК «Решетниково» в Клину произошла в 2015 году, более 40 дольщиков, которые приобрели жилье у ООО «ТСТ Столица», ждут свои квартиры.