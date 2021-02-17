РИАМО - 17 фев. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека по факту убийства, экспертиза показала, что он не может осознавать характер и общественную опасность своих действий, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Как установлено следствием, в мае 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений из-за произошедшего словесного конфликта кухонным ножом нанес не менее 14 ножевых ранений своему знакомому», — говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте.

Во время следствия провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим уголовное дело в отношении него направлено в суд для применения к мужчине принудительных мер медицинского характера.

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