РИАМО – 17 фев. Федеральная налоговая служба Российской Федерации собирается объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с информацией онлайн-касс, у россиян появится возможность видеть покупки, которые они оплатили банковской картой, сообщает ТАСС.

Глава ФНС Даниил Егоров уточнил, что в прошлом году тренд по развитию онлайн-услуг, на который служба сделала ставку 10 лет назад, оказался востребован.

«В мобильном приложении «Налоги ФЛ» появились короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ (возврат и доход), которые позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет/возврат буквально в три клика», - отметил Егоров.

Он добавил, что с марта к запуску готова технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это позволит сократить сроки возврата денег до 1,5 месяцев