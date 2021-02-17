РИАМО - 17 фев. Арбитражный суд передал Фонду защиты прав дольщиков Московской области права на ЖК «Березовая роща» в Раменском округе, квартиры в котором ждут более 650 человек, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В конце 2020 года наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о завершении строительства 13 домов ЖК «Березовая роща». Всего предстоит возвести более 50 тысяч квадратных метров жилой площади.

«Фонду предстоит большая работа, так как строительная готовность объекта ниже 10%, фактически мы приступаем не к дострою, а строительству нового проекта с нуля», - сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

Сейчас на стройплощадке есть фундаменты только трех корпусов, строительство остальных домов не начиналось. Застройщик ОАО «Земли Московии» обанкротился.

Донченко отметил, что в скором времени будет объявлен тендер на техническое обследование объекта, а после - на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Планируемый срок завершения проекта - конец 2023 года.