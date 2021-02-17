РИАМО - 17 фев. Заторы сохраняются на дорогах на юго-востоке Подмосковья, автолюбителям рекомендовали отложить поездки до 22 часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На областных дорогах становится свободнее. Но основные заторы на юго-востоке Подмосковья сохраняются, хотя не такие сильные, как пару часов назад», - говорится в сообщении.

Водителям региона посоветовали быть аккуратными на дорогах.

В столице на данный момент отмечаются 7-балльные пробки.