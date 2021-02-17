РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове выявили компанию, которая сбрасывала неочищенные сточные воды в реку Злодейку, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

«На этот раз нарушителем оказалась компания «Уютный дом», которая эксплуатирует очистные сооружения в деревне Акулино. В реку сбрасывались сточные воды с повышенным содержанием нефтепродуктов и соединений азота. За это нарушители оштрафованы на 150 тысяч рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что состояние Злодейки находится на особом контроле из-за непрекращающихся попыток сброса неочищенных сточных вод. Ранее за такое же нарушение на ту же сумму оштрафовали компанию «КМЗ «Александрия», которая эксплуатирует очистные сооружения в одноименном коттеджном поселке в деревне Калачево.