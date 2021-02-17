РИАМО - 17 фев. В Подмосковье пройдут экорейды по проверке предприятий мусорной отрасли и закрытых полигонов, займутся этим экологические организации региона, говорится в сообщении пресс-службы Национального экологического корпуса.

Экоинспекторам предстоит проверить ход реализации мусорной реформы в регионе. Таким образом, проверка коснется не только состояния закрытых полигонов, но и инспекции новых комплексов по переработке отходов, а также возводящихся мощностей по термической обработке отходов. Особое внимание уделят обращениям по поводу стихийных свалок, несанкционированного складирования отходов, мониторинга состояния воздуха.

«Несмотря на существенные изменения, мусорная отрасль по-прежнему остается острой проблемой для любого региона, не только для Подмосковья», - сказал член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, глава московской областной организации Тимур Усманов.

Он добавил, что болевые точки везде одинаковы. В их число входят ситуация с вывозом бытовых отходов, складирование строительного мусора, утилизация медицинских, а также строительных отходов и другие.

Руководитель отдела экологического контроля «Национального экологического корпуса» Дмитрий Сапелкин отметил, что работа пройдет в рамках инспекций на выезде и журналистских расследований с фиксацией нарушений и участием местных жителей.

Сапелкин подчеркнул, что обратная связь с жителями будет действовать в рамках проекта на постоянной основе. Реакция на жалобы от активистов будет оперативной.

Представитель Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» Давид Дарчиев рассказал, что проект имеет только один критерий оценки, который заключается в решении вопроса.

Согласно экспертной оценке, экологические активисты не имеют единого плана действий и разобщены. Так, чтобы подойти к решению проблемы системно, необходима общественная структура, которая будет лишена политических амбиций и коммерческих интересов.

Обратиться к активистам можно на почту: SOS@экорейд.рф, а также в Telegram-канал.

Реформа системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России началась в 2019 году. Менее чем за два года Московской области удалось построить эффективную систему обращения с ТКО, что позволило закрыть все мусорные полигоны. В регионе введены в эксплуатацию 10 новых современных предприятий по переработке отходов, оснащенных современной техникой, организованы и приведены к единому стандарту более 110 тысяч контейнерных площадок для сбора ТКО.

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