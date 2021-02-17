РИАМО - 17 фев. На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро поезда двигались с увеличенным интервалом из-за остановившегося по техническим причинам поезда, на данный момент движение восстановлено, сообщил РИАМО представитель горячей линии подземки.

«На станции «Баррикадная» по техническим причинам ненадолго останавливали состав», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас движение восстановлено.

Днем в среду сбой также произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Там прерывалось движение поездов от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». Поезда в обратную сторону следовали с увеличенными интервалами. Движение после сбоя полностью восстановили.