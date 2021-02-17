РИАМО - 17 фев. В Подмосковье началась Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет в 30 муниципальных образованиях региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Акция продолжится в марте и апреле и охватит все городские округа Подмосковья. Ее организует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Подмосковные выпускники и их родители ежегодно активно участвуют в акции. Вот и в этом году все желающие смогут пройти через процедуры единого госэкзамена: заполнить бланки, написать экзаменационные работы», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что родители смогут лично увидеть, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как распечатывают и сканируют экзаменационные работы. Принять участие также могут руководители ведомств и представители администрации.

«Акция - прекрасный помощник выпускникам и их родителями в снятии лишнего напряжения, связанного с подготовкой к ЕГЭ. Тем более, что в самих испытаниях нет ничего страшного, стоит только подготовиться, потренироваться, и все пройдет успешно», - добавила Каклюгина.

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